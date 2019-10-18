Нападающий Олег Ли перешёл из СКА в «Ак Барс»

Нападающий Олег Ли перешёл из СКА в «Ак Барс»
Олег Ли. Фото: ХК СКА

Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» произвели обмен.

В казанский клуб перешел нападающий Олег Ли, армейцы получат получит денежную компенсацию.

Контракт 28-летнего нападающего действует до конца сезона-2019/20. В составе «Ак Барса» Ли будет выступать под 90-м номером.

СКА благодарит Олега за игру и желает удачи в новой команде, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой. Вратарь Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев отправятся в Подольск.

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