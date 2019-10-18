Трамп поздравил женщин -астронавтов в открытом космосе

Президент США Дональд Трамп позвонил в открытый космос и поздравил астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Мейр.

Президент США отметил, что счастлив наблюдать за первым женским выходом в открытый космос.

Трамп назвал астронавтов очень храбрыми.

Накануне стало известно, что сразу две женщины-космонавта впервые вышли в открытый космос. Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершили выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания, который вышел из строя в минувшие выходные дни.

Отметим, что первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала в 1984 году Светлана Савицкая (СССР).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роскосмос планирует через три -четыре года отправить на Луну антропоморфного робота, который является «внуком» робота «Федора».