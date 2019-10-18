В киевском метро теперь нельзя петь и ходить голым

В Киевсовете разработали проект новых правил пользования столичным метро. Проект опубликован на сайте Киевсовета.

В частности, согласно документу, запрещается перевозить животных без клеток или контейнеров, если это не собаки-поводыри, а провоз велосипедов разрешается только в разобранном виде или в чехле.

Согласно новым правилам, в столичную подземку не пустят пассажиров с обнаженным торсом и людей полностью без одежды.

В эту категорию попадают и пассажиры «с неопрятным внешним видом», а также люди, предпочитающие ходить босиком.

Кроме того, запрещено будет попрошайничать, расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах и петь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы размышляют о правилах этикета. Вопросы о том, нужно ли уступать место в общественном транспорте, как относиться к хамству и другие детали этикета – всегда являлись предметом дискуссий.