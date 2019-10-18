На Байконурской произошел «взрыв»

Очевидцы сообщили о «взрыве» на Байконурской улице около ЛЭП.

По словам очевидца, «взрыв» прогремел в 21 час 38 минут. Свидетели произошедшего также отметили, что из-за «взрыва» дребезжали окна и шел дым.

«Всё серьёзно! Это ВЛ ( воздушная линия) 110 киловольт! ( 110 тысяч вольт!) и самое страшное, что она не отключается от того что провод упал на землю! Будьте особенно осторожны!» — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на стоянке у Южно-Приморского парка на Петергофском шоссе в Петербурге утром 30 сентября прогремел взрыв. Пламя объяло несколько машин. По словам очевидцев на парковке взорвался грузовик.