Взрыв прогремел на стоянке у Южно-Приморского парка

Взрыв на стоянке у Южно-приморского парка. Фото: vk.com/spb_today

Взрыв на стоянке у Южно-приморского парка. Фото: vk.com/spb_today

На стоянке у Южно-Приморского парка на Петергофском шоссе в Петербурге утром 30 сентября прогремел взрыв. Пламя объяло несколько машин.

По словам очевидцев на парковке взорвался грузовик. Сгорели три автомобиля — два грузовых и одна легковая. На месте замечены пожарные.

«Было два взрыва… две реанимации тоже приехали… не без последствий…», — написала одна из свидетельниц происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Причины взрыва пока неизвестны. Очевидцы предполагают, что произошло короткое замыкание на «автономке», что привело к возгоранию.

После взрыва в воздух поднялся густой дым. Пламя тушат прибывшие пожарные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ночь на 30 сентября на Пискаревском проспекте в Петербурге сгорела «Газель». У авто выгорели салон и моторный отсек.