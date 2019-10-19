В Петербурге задержали кассиршу, считавшуюся мертвой после ограбления банка

Правоохранители выяснили, что задержанная жила с чужим паспортом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правоохранители выяснили, что задержанная жила с чужим паспортом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице задержали считавшуюся мертвой уроженку Татарстана Розу Аглемзянову . Она исчезла после кражи 11 млн рублей в одном из банком Казани.

Преступный инцидент произошел в 2009 году. Как сообщает «РЕН-ТВ», работая кассиром в банке, женщина похитила 11,4 млн рублей. После она больше не приходила на работу. Подозреваемая в совершении преступления скрылась от страж порядка.

В 2010 году банку удалось добиться через суд признания жительницы безвестно отсутствующей или умершей. Правоохранители предположили, что ее “приговорили» другие участники преступной группировки.

В городе на Неве уроженку Татарстана удалось задержать. Ее подозревают в разбойных нападениях на салоны с ювелирными изделиями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании похитителя велосипедов. Злоумышленник совершал кражи в Петербурге.