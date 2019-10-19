В Петербурге стартовал субботник

В Петербурге стартовал субботник
присоединиться к субботнику может любой желающий. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Губернатор Северной столицы призвал горожан принять участие в общегородском Дне благоустройства. Он обратился к петербуржцам на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодное мероприятие началось сегодня, 19 октября. Участие принимают сотрудники жилищно-коммунальных служб, садово-парковых и дорожных предприятий, работники органов госвласти, а также учащиеся и неравнодушные жители.

Участники очистят парки, улицы, дворы от опавших листьев, посадят деревья и уберут мусор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что субботник в городе проводится два раза в год. Мероприятие организуют весной и осенью. Помочь очистить город может любой желающий.

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