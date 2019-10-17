Беглов пригласил петербуржцев взяться за грабли

Беглов пригласил петербуржцев взяться за грабли
Субботник запланирован на 19 октября. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Губернатор Ленинградской области Александр Беглов приглашает горожан принять участие в большом субботнике.

Ежегодно в Петербурге дважды проходит всеобщий субботник: один раз весной и один осенью. Работники ЖКХ, разные трудовые организации и все желающие принимают участие в уборке города: очищаются дворы, улицы, площадки, парки и скверы.

Осенний субботник состоится уже послезавтра, в субботу 19 октября в рамках дня благоустройства.

Александр Беглов отметил, что в этот день каждый сможет внести свой вклад в чистоту и ухоженность Петербурга. И пригласил горожан вместе привести в порядок улицы Северной столицы, по которым, отметил он, гуляют «наши дети».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Петербурге из-за банкротства закрылась сеть кофеен Stories.

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