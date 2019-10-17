Петербургская сеть кофеен закрылась из-за долгов

Петербургская сеть кофеен закрылась из-за долгов
Кофейня Stories на Бакунина. Фото: Google Maps

Насладиться кофе в Stories больше получится, все заведения этой сети прекратили свою работу из-за банкротства.

Сеть кофеен под названием Stories полностью прекратила свою работу, сообщает «Свое Дело Плюс». Известно, что сеть входила в компанию «Консалтинг Общепит» и задолжала разным кредиторам больше 30 миллионов рублей на момент закрытия.

Один из владельцев Stories Иван Квасов рассказал, что во последние месяцы клиенты меньше интересовались кофейнями, было меньше гостей и финансирования. Так, появились и затем сильно выросли долги компании перед инвесторами, контрагентами, арендодателями, поставщиками и работниками заведений.

Напомним, что первая Stories открылась в Санкт-Петербурге два года назад и планировалась стать началом большой сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что птицефабрика «Синявинская» грозит иском о признании банкротства «ТД Интерторгу».

Кофейни санкт-петербург
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