«Взрыв» на Байконурской прокомментировали в «Ленэнерго»

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О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Местные жители услышали громкий хлопок, а также заметили яркую вспышку возле ЛЭП на улице Байконурской в Приморском районе Петербурга.

Как сообщал очевидец, «взрыв» на Байконурской произошел около половины десятого вечера 18 октября. По его словам, возле ЛЭП была яркая светлая вспышка, которая по цвету напоминала электрическую. От мощного хлопка начали вибрировать окна. Сразу после этого пошел дым.

Как сообщили 78.ru в пресс-службе компании «Ленэнерго», линия принадлежит их организации. Жители не обращались на горячую линию по поводу отключений. В пресс-службе отметили, что задымление возникло не на оборудовании, а внизу опоры.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Байконурской произошел «взрыв».

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«Взрыв» на Байконурской прокомментировали в «Ленэнерго»
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