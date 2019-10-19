Врачи в Петербурге впервые провели пересадку поджелудочной железы

В Петербурге в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе впервые в городе была проведена редкая операция по пересадке поджелудочной железы. Шестичасовая операция завершилась успешно.

Как сообщает ТАСС, поджелудочная железа была пересажена 36-летней пациентке, страдавшей тяжелой формой сахарного диабета, который привел к лечению гемодиализом на аппарате искусственной почки. В операции приняли участие две бригады врачей отдела трансплантологии. Они успешно провели операцию за шесть часов. Издание отмечает, что в стране проводится всего семь-десять подобных операций в год.

От того же донора была пересажена печень другому пациенту. Трансплантация печени прошла успешно за семь часов. Эта операция стала второй в серии операций, оплаченных из городского бюджета.

Сейчас оба пациента находятся в сознании.

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