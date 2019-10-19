На Каменноостровском проспекте произошло массовое ДТП

На Каменноостровском проспекте произошло массовое ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com

Массовая авария с участием не менее четырех автомобилей произошла днем 19 октября на Каменноостровском проспекте в районе съезда с Ушаковского моста.

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», Nissan белого цвета столкнулся с микроавтобусом , в результате чего автомобиль развернуло и он вылетел на «встречку» через трамвайные пути. Там он столкнулся с автомобилей каршеринга, такси и Ford.

Фото: vk.com

Экстренные службы работают на месте происшествия. По словам одного из очевидцев, в аварии пострадал ребенок примерно пяти лет на вид — его погрузили в машину реанимации. Также сообщается, что девушка из Nissan.

Массовое ДТП спровоцировало огромную пробку, которую автомобилисты советуют объезжать. Движение трамваев также временно приостановлено.

Момент аварии. Видео: vk.com

Ранее GazetaSPb сообщала, что каршеринг влетел в маршрутку и «завершил аренду навсегда» на Энгельса.

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