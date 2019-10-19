Беглов поблагодарил жителей Петербурга за участие в субботнике

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность горожанам за участие в субботнике 19 октября.

Градоначальник заявил, что проведение городских субботников можно назвать петербургской и ленинградской традицией. Он напомнил и о блокадном Ленинграде, когда в марте 1942 года местные жители собрались на субботнике и вместе очистили трамвайные пути. Глава города также отметил, что принял участие в уборке на Пискаревском кладбище, тем самым отдав дань уважения блокадникам.

В день благоустройства более 200 тысяч горожан провели уборку по 703 адресам, где очистили территорию от листвы и другого мусора.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге стартовал субботник. Участие приняли сотрудники жилищно-коммунальных служб, садово-парковых и дорожных предприятий, работники органов госвласти, а также учащиеся и неравнодушные жители.