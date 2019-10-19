На Невском проспекте обновят фонари

На Невском проспекте обновят фонари
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

К концу года в Петербурге на Невском проспекте должны заменить все фонари на новые. На каждом столбе останется по два плафона вместо трех.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГБУ «Ленсвет», на участке Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания уже обновили верхнюю часть с плафонами на всех фонарях. Натриевые лампы будут заменены на светодиодные.

Сейчас ведутся работы по замене фонарей на оставшемся участке главной петербургской магистрали — от площади Восстания до Дворцовой площади. Все работы по замене освещения должны закончить до конца текущего года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Гражданке обновили уличное освещение.

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