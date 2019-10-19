«Аэрофлот» оштрафовали на 290 тыс. рублей за массовые задержки багажа

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее должностные лица получили штраф в размере 290 тыс. рублей за массовые задержки багажа в московском аэропорту Шереметьево этим летом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, к административной ответственности привлекли ПАО „Аэрофлот-Российские авиалинии“ и его должностные лица» по итогам рассмотрения постановлений прокурора.

Нарушения были обнаружены в работе Шереметьево в ходе проверок минувшим летом. По причине передачи «Аэрофлотом» полномочий по обслуживанию багажа компании «Шереметьево Хэндлинг» с 1 июня появились трудности с выдачей багажа пассажирам. Компания не смогла подготовиться к обслуживанию багажа, также не было обеспечено необходимое количество сотрудников.

Прокуратурой было принято решение об увольнении пяти руководителей обслуживающей организации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из-за сбоя с багажом в Шереметьево уволены топ-менеджеры.