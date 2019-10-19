«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ростовом»

Назван стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с «Ростовом», который состоится на «Газпром Арене». Начало игры в 19:00 мск.
Вратарем на сегодняшней игре станет Михаил Кержаков, среди защитников — Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев. В линию полузащиты поставили Вильмара Барриоса, Магомеда Оздоева и Олега Шатова. Нападающими сегодня станут Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.
На скамейке запасных остались Васютин, Лунев, Осорио, Прохин, Смольников, Жирков, Краневиттер, Сутормин, Ерохин, Кузяев и Мак.
Бригада Сергея Карасева рассудит встречу.
Ранее GazetaSPb сообщала, что сегодня на «Газпром Арене» пройдет матч «Зенит» — «Ростов». Петербуржцы будут в лазурной форме.