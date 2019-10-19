Пятилетняя россиянка погибла в турецком Кемере

Пятилетняя россиянка погибла в турецком Кемере
Трагедия произошла в турецком Кемере. Фото: pixabay

Маленькая гражданка РФ разбилась на электровелосипеде на горной дороге в сторону каньона Гёйнюк в районе Кемера в турецкой провинции Анталья.

Во время отдыха в Турции семья ребенка решила взять напрокат электровелосипед на три места и отправиться в каньон Гёйнюк в окрестностях Кемера. Во время поездки отец, который находился за рулем транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего они вылетели с горной дороги.

Пострадавшие россияне добрались до больницы на автомобиле проезжавшего мимо местного жителя. Девочку поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако врачам не удалось спасти ребенка. Она скончалась от несовместимых с жизнью травм.

Остальные члены семьи отделались легкими травмами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что названа причина частых смертей россиян в Турции.

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