Мотоциклиста сбил автобус возле станции «Рыбацкое»

Мотоциклиста сбил автобус возле станции &#171;Рыбацкое&#187;
Место аварии. Фото: vk.com

В Невском районе Петербурга произошла авария с участием мотоцикла и автобуса. Как сообщают очевидцы в соцсетях, все произошло вечером 19 октября.

По словам очевидцев, столкновение автобуса №51 и мотоцикла произошло на пересечении улиц Караваевской и Прибрежной возле станции петербургского метрополитена «Рыбацкое». Горожане отмечают, что мотоциклиста на месте ДТП нет. По всей вероятности, байкер был госпитализирован в медучреждение. Пока неизвестно, в каком состоянии он находится.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Фото с места аварии опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Каменноостровском проспекте произошло массовое ДТП.

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