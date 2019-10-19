Мотоциклиста сбил автобус возле станции «Рыбацкое»

В Невском районе Петербурга произошла авария с участием мотоцикла и автобуса. Как сообщают очевидцы в соцсетях, все произошло вечером 19 октября.

По словам очевидцев, столкновение автобуса №51 и мотоцикла произошло на пересечении улиц Караваевской и Прибрежной возле станции петербургского метрополитена «Рыбацкое». Горожане отмечают, что мотоциклиста на месте ДТП нет. По всей вероятности, байкер был госпитализирован в медучреждение. Пока неизвестно, в каком состоянии он находится.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Фото с места аварии опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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