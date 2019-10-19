КГИОП Петербурга выдал 60 заданий по сохранению объектов культурного наследия

На неделе комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал 60 заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Список адресов исторических зданий, где должны проводиться работы по сохранению объектов культурного наследия опубликован на сайте КГИОП.

В Петербурге насчитывается почти 9000 памятников, из которых более 40% – объекты культурного наследия федерального значения.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) отказался включать здание бывшего НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49 в список выявленных объектов культурного наследия. Побороться за объект намерены активисты.