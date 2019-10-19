В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

Школьный тренер в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом обезоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с заряженным дробовиком.

Инцидент произошел еще в мае 2019 года, однако видеозапись произошедшего решили показать только сейчас. Об этом сообщает телеканал ABC News.

На видео видно, как вооруженный ученик пытается попасть в одну из аудиторий, а тренер крепко обнимает молодого человека, после чего подбегает другой преподаватель и забирает оружие.

Таким образом, удалось избежать трагедии.

«В то время я испытывал сострадание к нему. Очень часто, особенно когда ты молод, ты не осознаешь, что делаешь», — рассказал тренер Кинен Лоу.

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