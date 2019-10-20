Пожарные потушили горящую «однушку» на проспекте Ветеранов

Информация о возможных пострадавших не приводится. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Информация о возможных пострадавших не приводится. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Кировском районе Петербурга спасатели тушили пожар в однокомнатной квартире. Возгорание произошло сегодня ночью, 20 октября, в доме №112 на проспекте Ветеранов.

Возгорание произошло в комнате общей площадью 18 «квадратов» около 1:19. На место происшествия выдвинулись 14 пожарных на трех специальных машинах. В помещении горела обстановка. Огнеборцам потребовалось 40 минут на тушение пламя.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, К 1:59 огонь был полностью потушен. Причины происшествия выясняются.

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