Трое неизвестных отобрали у женщины рюкзак с планшетом и документами на Большой Пороховской

Трое неизвестных отобрали у женщины рюкзак с планшетом и документами на Большой Пороховской
Большая Пороховская, 22. Фото: Google.Maps

В Красногвардейском районе сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленника, ограбившего мужчину. Преступный инцидент произошел в четверг, 17 октября, на Большой Пороховской.

К правоохранителям обратилась 38-летняя женщина, работающая менеджером в магазине. С ее слов, трое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у нее рюкзак и скрылись. В нем находились планшет, банковские карты, документы и тысяча рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, женщина оценила похищенное в 15 тыс. рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Начат розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хищении смартфонов у петербуржца. Неизвестный угрожал пистолетом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти красногвардейские район ограбление
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