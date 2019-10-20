Злоумышленник с пистолетом похитил у чужого должника два мобильника на Гороховой

В Адмиралтейском районе Петербурга злоумышленник с пистолетом похитил у мужчины два мобильных телефона. Инцидент случился в субботу, 19 октября, в доме №3 по улице Гороховой.

В отдел полиции обратился 24-летний житель. Он рассказал, что все произошло около трех часов ночи в съемной комнате коммуналки. Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил два мобильника и скрылся. Заявитель добавил, что телефоны были взяты в счет погашения его задолженности перед бывшим арендодателем.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, мужчина оценил похищенное в 8 тыс. 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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