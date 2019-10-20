Разъяренный водитель похитил телефон у подростка, кидающегося яблоками в Петродворцовом районе

Разъяренный водитель похитил телефон у подростка, кидающегося яблоками в Петродворцовом районе
Неизвестный водитель похитил у подростка мобильный телефон. Фото: Pixabay

В Петродворцовом районе разъярённый водитель похитил у подростка мобильный телефон. Инцидент случился в субботу, 19 октября, около перекрестка по улице Первого Мая и Ректорского проезда.

В отдел полиции обратилась мама 17-летнего парня. Со слов 47-летней женщины, ее сын вместе со своим другом кидались яблоками в проезжающие машины. Когда они попали в «ВАЗ» — веселье закончилось. Водитель вышел из транспорта, ударил мальчика в лицо и похитил мобильник.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются все детали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лже-сотрудниках, которые обокрали пенсионерку. Из квартиры женщины вынесли более 25 тысяч рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти открытое хищение подросток
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