Лже-сотрудники газовой службы похитили у пенсионерки 28 тысяч на Пушкинской

Лже-сотрудники газовой службы похитили у пенсионерки 28 тысяч на Пушкинской
Пушкинская улица, 5. Фото: Google.Maps

В Центральном районе неизвестные похитили денежные средства у пожилой петербурженки. Преступный инцидент случился в субботу, 19 октября, на Пушкинской улице, 5.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 85-летняя женщина. Со слов заявительницы, она впустила домой двоих мужчин, которые представились работниками газовой службы. После их визита пенсионерка обнаружила пропажу 28 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, стражи порядка разыскивают злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые похитили личные вещи у женщин. Все произошло в одном из районов Ленобласти.

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