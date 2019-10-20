Лже-сотрудники газовой службы похитили у пенсионерки 28 тысяч на Пушкинской

В Центральном районе неизвестные похитили денежные средства у пожилой петербурженки. Преступный инцидент случился в субботу, 19 октября, на Пушкинской улице, 5.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 85-летняя женщина. Со слов заявительницы, она впустила домой двоих мужчин, которые представились работниками газовой службы. После их визита пенсионерка обнаружила пропажу 28 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, стражи порядка разыскивают злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые похитили личные вещи у женщин. Все произошло в одном из районов Ленобласти.