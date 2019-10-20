Житель Ярославской области подозревается в поджоге дома в Ростове

В Ростове Ярославской области выявлена причина возникновения пожара в жилом доме. В здании погибли пять детей и двое взрослых из-за поджога.

Со слов представителя СК, после трагического происшествия возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Следователи задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель Ярославской области.

По данным представителя пресс-службы СУ СК по Ярославской области Елены Гузовской, сообщает «ТАСС», подозреваемый показал как совершал поджог. Она также добавила, что следствие пока не разглашает причины происшествия. Представитель также отметила, что подозреваемый утверждает, что был пьян в момент происшествия.

Напомним, пожар случился в двухэтажном жилом доме №13 на улице Ленинской. Трагическое происшествие случилось в субботу, 19 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сокращении площади лесных пожаров. На территории Ленобласти они уменьшились почти в шесть раз.