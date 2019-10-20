Афроамериканка выпала из окна «борделя» в Петербурге

На проспекте Большевиков в Петербурге 31-летняя афроамериканка выпала из окна жилого дома. Женщина осталась жива.
В результате падания пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом позвоночника. Ее госпитализировали с места происшествия в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщили в УМВД РФ по Невскому району города, на квартиру, откуда выпала иностранка, давно жаловались соседи. Со слов местных жителей, там устроили бордель, в квартиру регулярно приходили разные мужчины.
В настоящее время стражи порядка проводят расследование по факту произошедшего, а также устанавливает личность пострадавшей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пьяной жительнице Выборга, которая выпала из окна. Женщина выжила.