Субботняя погода в Петербурге на один градус отстала от исторической нормы тепла в это время

В эту субботу петербуржцы выбрались на прогулки, ведь погода только радовала. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В эту субботу петербуржцы выбрались на прогулки, ведь погода только радовала. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Вчерашняя субботняя погода по теплоте почти достигла исторического максимума, рекордно отметки для Санкт-Петербурга в это время года.

Уже сегодня в воскресенье температура становится исконно осенней для Петербурга — холодает. Но еще вчера 19 октября погода радовала горожан необычайной теплотой. Всего одного градуса не хватило для достижения отметки исторического максимума для этого времени года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погода была очень теплой на протяжении всей перво половину октября, а до исторической рекордной планки не хватило всего лишь одного градуса.

Напомним, что вчера была зафиксирована температура +13,7 градусов по Цельсию. Но уже сегодня днем она упала и вечером составила всего +9 градусов по Цельсию.

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