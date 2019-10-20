Названы имена чиновников, уехавших из России в 1990-х

Список покинувших страну чиновников, которые покинули страну в «лихие 90-е».

В список вошел министр иностранных дел страны Андрей Козырев, бывший советник президента Андрей Илларионов, экс-замминистра финансов и казначей предвыборной компании Бориса Ельцина Андрей Вавилов, экс-вице-премьер Альфред Кох, список составили в издании Комсомольская правда.

Так, Андрей Козырев сейчас живет в США, во Флориде, проявляет политическую активность: выступил с критикой к Белому дому в недавнем эфире телеканала CNN. Он считает, что американские власти слишком мягки к российскому правительству.

Андрей Илларионов, как сообщают в издании, также переехал в Соединенные Штаты, проживает в столице, в городе Вашингтон. Также не оставил политику и однажды даже бросил громкое заявления о планах российских властей: якобы Россия намерена аннексировать Финляндию.

В свою очередь Андрей Вавилов живет в Нью-Йорке, рассказывает Комсомольская правда, и давно обзавелся там семьей.

Выделился Альфред Кох, который эмигрировал в Германию, теперь он оттуда «постоянно критикует Россию», подметили в издании.

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