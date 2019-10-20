Лавров объяснил «разводки» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках беседы на телеканале «Россия» в эфире к 75-летию МГИМО объяснил понятие «разводки» на примере дипломатии в США.

Лидер российской дипломатии рассказал, что внешняя политика далеко не всегда требует решительных резких мер, зачастую, по его словам, сначала стоит разобраться в мотивах оппонента, который совершил несколько негативных шагов.

По мнению политика, действия оппонента как раз могут быть направлены на провокацию, чтобы в результате конфликтного поведения спровоцированной стороны настроить против нее целый ряд других государств, которые в свою очередь «легко поведутся на разводку».

Лавров привел пример из 2016 года, когда Барак Обама в декабре подписал указ о высылке 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических объектов.

Такие меры министр считает именно «разводкой», ведь они могли только разорвать отношения между Россией и администрацией нового американского президента Дональда Трампа, который должен был в скором времени вступить на пост.

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