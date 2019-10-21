Итальянец отправился на рыбалку и доплыл до Украины

Итальянец отправился на рыбалку и доплыл до Украины
Иностранцы рассказали, что поехали на рыбалку на реку Дунай, но заблудились. Фото: Pixabay

Итальянец и румын отправились на рыбалку и в итоге приехали на Украину.

Иностранные рыбаки пересекли румынско-украинскую границу, но пограничники их задержали, сообщили в пресс-службе Измаильского пограничного отряда.

Катер с гражданами Румынии и Италии был задержан на участке реки Дунай возле села Старая Некрасовка.

Иностранцы рассказали, что поехали на рыбалку на реку Дунай, но заблудились и зашли в украинские воды случайно.

Однако пограничники засомневались в правдивости их слов, когда увидели навигационные установки катера. На иностранцев составлены процессуальные документы, а катер конфискован до решения суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти рыбалка стала поводом для возбуждения уголовных дел. Мужчины рыбачили в местах миграционных путей, что запрещено законом. Ленинградец 54 лет рыбачил на резиновой лодке, когда его удалось поймать. На момент пресечения рыбалки мужчина успел поймать 19 судаков. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов нашли петербуржца, который успел поймать 40 рыб и жителя Ленинградской области с 16 хвостами рыбы.

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