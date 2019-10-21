Олег Монгол сразился с «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известные интернет-блогеры Олег Монгол и Кирилл Терешин («Руки-базуки») сошлись в бою по правилам ММА. Видеозапись поединка можно найти на Youtube-канале Монгола.

Бой между интернет-фриками по правилам ММА состоялся в Абакане. В поединке выиграл Монгол, применив против Терешина удушающий прием локтем. Видео набрало уже более полутора миллионов просмотров.

«Я, как и обещал, что размажу этого «Руки-Крюки», так и сделал!» — позже прокомментировал свою победу Монгол.

Кирилл Терешин приобрел известность после того, как закачал в мышцы масла, став «синтоловым качком». После этого у него начались проблемы со здоровьем. А Олег Монгол является звездой Instagram, где его называют «Королем антигламура».

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