Новый рекорд по массовому стоянию на гвоздях установили в Петербурге

90 человек простояли на гвоздях 1 час 11 минут и 11 секунд. Фото: pixabay

90 человек простояли на гвоздях 1 час 11 минут и 11 секунд. Фото: pixabay

Российский рекорд по массовому стоянию на гвоздях был побит в Северной столице. Мероприятие с участием 90 человек прошло в общественном пространстве «Красный треугольник».

В Петербург специально для установления нового рекорда из 20 российских городов приехали 90 человек. Среди участников были жители Москвы, Казани, Архангельска, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Горно-Алтайска и других городов.

Они подготавливались к мероприятию в течение нескольких недель — собирались и стояли на гвоздях в течение нескольких минут. Благодаря хорошей подготовке они смогли установить рекорд России — 1 час 11 минут и 11 секунд. Его зарегистрировал официальный представитель Книги рекордов России, сообщает «Российская газета».

Мировой рекорд по стоянию на гвоздях — 12 часов 8 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что побит рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса.