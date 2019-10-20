Побит рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Рейс из Нью-Йорка в Сидней установил новый мировой рекорд. Полет самолета Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas стал самым продолжительным беспосадочным рейсом.

Перелет длился 19 часов 14 минут. За это время лайнер преодолел 16 тыс. 309 км. Как сообщает FlightAware, он сел с задержкой на 37 минут.

Напомним, что до этого момента самым продолжительным рейсом был перелет из Ньюарка в Сингапур. Разница во времени между самолетами оказалась небольшой – время полет составило 18 часов 50 минут. В результате было преодолено 15 тыс. 345 км.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стоимости перелетов в Лондон. Речь идет об авиарейсах из Северной столицы и Москвы. Прямые рейсы стали доступны жителям по самым низким ценам.