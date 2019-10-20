Побит рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Побит рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Самолет сел с опозданием на 37 минут. Фото: Pixabay

Рейс из Нью-Йорка в Сидней установил новый мировой рекорд. Полет самолета Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas стал самым продолжительным беспосадочным рейсом.

Перелет длился 19 часов 14 минут. За это время лайнер преодолел 16 тыс. 309 км. Как сообщает FlightAware, он сел с задержкой на 37 минут.

Напомним, что до этого момента самым продолжительным рейсом был перелет из Ньюарка в Сингапур. Разница во времени между самолетами оказалась небольшой – время полет составило 18 часов 50 минут. В результате было преодолено 15 тыс. 345 км.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стоимости перелетов в Лондон. Речь идет об авиарейсах из Северной столицы и Москвы. Прямые рейсы стали доступны жителям по самым низким ценам.

полет рекорд самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС обследовало 2 тысячи «квадратов» в поисках пострадавших на ...
Побит рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Пожарные потушили горящую «однушку» на проспекте Ветеранов
Ученые обнаружили связь между походкой мужчины и импотенцией
Очередное ДТП с каршерингом произошло на перекрестке Измайловского и Обводного
В Берлине зогорелся поезд с футбольными болельщиками
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до «десятки»
Турция и США смогли договориться о создании зоны безопасности на границе Сирии