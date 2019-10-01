Петербуржцы смогут улететь в Лондон прямым рейсом за копейки

Петербуржцы смогут улететь в Лондон прямым рейсом за копейки
Прямые рейсы доступны с 1 октября. Фото: pixabay

Сегодня, 1 октября, появились прямые рейсы из Северной столицы и Москвы в Лондон. Соответствующие перелеты доступны в авиакомпании Wizz Air.

Вылететь прямым рейсом пассажиры смогут из аэропортов Пулково и Внуково. Самолет проследует до воздушного порта Лутон.

Как сообщили в пресс-службе лоукостера, судна буду совершать перелеты ежедневно. Приобрести билет можно будет от 29,99 евро или 2 тыс. рублей. Россияне будут летать на А321, в котором имеется порядка 230 мест.

Ранее в GazetaSPb сообщали об инциденте в самолете. Из-за пьяных петербуржцев рейс пришлось прервать. Во время подготовки к вылету самолет вернули на стоянку Москвы. В результате были задержаны двое дебоширов. Один из них пытался пройти в кабину пилота.

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