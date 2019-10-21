В Петербурге пропали три школьника из Мурино

В Петербурге пропали три школьника из Мурино
Полиция разыскивает пропавших подростков. Фото: pixabay

Правоохранители ищут трех пропавших подростков в Петербурге. Накануне они вышли из дома в Мурино и отправились на станцию метро «Технологический институт», после чего не выходили на связь.

По данным правоохранительных органов, в последний раз подростков видели 20 октября. Один из ребят сообщил матери, что они втроем собираются добраться до станции петербургского метрополитена «Технологический институт». Он не сообщил, куда именно они собрались.

Ребята все еще не вышли на связь. Мать исчезнувшего 12-летнего школьника обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Поиском подростков занимается полиция Всеволожского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пропавшего в тувинской тайге 12-летнего мальчика нашли живым спустя пять дней.

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