На Конюшенной у молодой студентки отобрали смартфон

В Центральном районе Петербурга полиция задержала молодого человека, похитившего мобильный телефон у 20-летней девушки.

Как сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти, все в половину четвертого ночи 20 октября возле клуба в доме 2 по Конюшенной площади. Неизвестный тайно похитил из кармана пальто 20-летней девушки смартфон, стоимость которого оценивается в 15 тыс. рублей.

Правоохранители задержали ранее судимого 23-летнего гражданина. Его изобличили в совершенном преступлении. Оказалось, что задержанный числится в федеральном розыске. Инициатора розыска оповестили.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленник похитил часы и телефон у петербуржца в парадной на Кронверкском проспекте.