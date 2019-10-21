На Конюшенной у молодой студентки отобрали смартфон

На Конюшенной у молодой студентки отобрали смартфон
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга полиция задержала молодого человека, похитившего мобильный телефон у 20-летней девушки.

Как сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти, все в половину четвертого ночи 20 октября возле клуба в доме 2 по Конюшенной площади. Неизвестный тайно похитил из кармана пальто 20-летней девушки смартфон, стоимость которого оценивается в 15 тыс. рублей.

Правоохранители задержали ранее судимого 23-летнего гражданина. Его изобличили в совершенном преступлении. Оказалось, что задержанный числится в федеральном розыске. Инициатора розыска оповестили.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленник похитил часы и телефон у петербуржца в парадной на Кронверкском проспекте.

кража телефонов криминал петербург происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двое вынесли алкоголь из магазина на Коломяжском
22 ребенка ждет женщина, обещавшая не рожать
Жителям Петербурга объяснили значение букв «АУ» на светофорах
На 6-й Советской ЖКС прикрепил вентиляционные продухи к замурованной стене
Названа самая необычная заявка на патент в этом году
На Конюшенной у молодой студентки отобрали смартфон
Подходы к «Морскому фасаду» расширят для крупных лайнеров
Эксперты Роскачества рассказали, что делать при пропаже смартфона