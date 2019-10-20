Злоумышленник похитил часы и телефон у петербуржца в парадной на Кронверкском проспекте

Злоумышленник похитил часы и телефон у петербуржца в парадной на Кронверкском проспекте
Кронверкский проспект, 65. Фото: Google.Maps

В Петроградском районе злоумышленник похитил деньги и телефон у петербуржца. Преступный инцидент произошел в субботу, 19 октября, в парадной дома 65 по Кронверкскому проспекту.

К стражам порядка обратился 54-летний мужчина. Со слов заявителя, неизвестный мужчина ударил его по голове, после чего похитил мобильник, часы, 15 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупной квартирной краже. Неизвестные вынесли из помещения денег и драгоценностей на 3,3 млн.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти похищение розыск
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