Начальницу отдела центра Алмазов обокрали на 3,3 миллиона в Петербурге

Из квартиры вынесли 50 тыс. долларов и 2 тыс. евро. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Из квартиры вынесли 50 тыс. долларов и 2 тыс. евро. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские сотрудники правоохранительных органов расследуют хищение денег и драгоценностей из квартиры. Неизвестный проник в квартиру 66-летней начальницы отдела Центра имени Алмазова.

Все произошло в одном из домов по проспекту Космонавтов. В отдел полиции женщина обратилась в субботу, 19 октября. Со слов заявительницы, злоумышленник подобрал ключи к входной двери, проник внутрь и вынес оттуда 50 тыс. долларов, 2 тыс. евро и ювелирные украшения.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, женщина оценила похищенное в 3 млн 308 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Силовики начали розыск злоумышленника.

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