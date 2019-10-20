Начальницу отдела центра Алмазов обокрали на 3,3 миллиона в Петербурге

Петербургские сотрудники правоохранительных органов расследуют хищение денег и драгоценностей из квартиры. Неизвестный проник в квартиру 66-летней начальницы отдела Центра имени Алмазова.
Все произошло в одном из домов по проспекту Космонавтов. В отдел полиции женщина обратилась в субботу, 19 октября. Со слов заявительницы, злоумышленник подобрал ключи к входной двери, проник внутрь и вынес оттуда 50 тыс. долларов, 2 тыс. евро и ювелирные украшения.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, женщина оценила похищенное в 3 млн 308 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Силовики начали розыск злоумышленника.
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