В Петербурге на Обводном канале могут ввести одностороннее движение

КРТИ опубликовал Комплексную схему организации дорожного движения Петербурга (КСОДД) на ближайшие 14 лет, который содержит предложение ввести на Обводном канале одностороннее движение.

Документ, который будет определять развитие городской дорожной сети на период до 2033 года, должны принять до конца текущего года. Он разработан компанией «Строй инвест проект». Стоимость госконтракта составляет почти 44 млн рублей, сообщает АБН.

Кроме того, предлагается ввести одностороннее движение на улице Казанской в направлении Невского проспекта, а также на Рижском проспекте от Лермонтовского проспекта до Старо-Петергофского проспекта.

Однако, поскольку введение одностороннего движения на Обводном потребует существенных финансовых затрат, его могут не реализовать в ближайшее время.

Также разработчики КСОДД являются авторами инициатив о снижении максимальной разрешенной скорости в центре Петербурга, а также о расширении зоны платной парковки и развитии сети выделенных полос для общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 2020 года в Петербурге фурам, такси и грузовикам запретят парковку во дворах.