С 2020 года в Петербурге фурам, такси и грузовикам запретят парковку во дворах

Со следующего года автомобили такси и большегрузы не смогут парковаться во дворах домов.

Правки в закон о парковке коммерческого транспорта во дворах уже утверждены Министерством транспорта РФ. Они станут действительны с 1 января 2020 года.

Запрет коснется не только автомобилей личного пользования. Грузовики, микроавтобусы и такси создают напряженную обстановку на дорогах, а также мешают дорожной технике, убирающей дворовое пространство.

Кроме того, автомобили такси должны ежедневно проходить технический осмотр в целях обеспечения безопасности пассажиров.

На данный момент новый закон вступит в силу лишь в трех города: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предпенсионеры будут освобождены от транспортного налога.