Полицейский в Петербурге получил условный срок за попытку подкупить следователя

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор по делу сотрудника экономической полиции Романа Мишенина. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве.

Мишенину назначили 2 года лишения свободы условно со штрафом 400 тыс. рублей. Свою вину он не признал, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Мишенин, будучи оперуполномоченным, был осведомлен о производстве уголовного дела в отношении двух граждан Азербайджана. По телефону он связался со старшим следователем и договорился о встрече.

Представляя интересы подозреваемых, он попросил следователя освободить мужчин из под стражи и избрать для них меру пресечения, не связанную с лишением свободы. После чего на территории АЗС передал ему взятку 100 тыс. рублей. Следователь при это действовал в рамках оперативного эксперимента. Мишенина задержали при передаче денег.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудника ДПС приговорили к трем годам в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей. Его обвинили во взяточничестве.