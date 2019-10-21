Петербуржец получил условный срок за помощь в уклонении от армии

Петербуржец получил условный срок за помощь в уклонении от армии
Суд назначил условный срок участнику группы, помогавшей за деньги уклониться от армии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Суд в Петербурге вынес приговор по делу Юрия Бережнова. Вместе с соучастниками он помогал призывникам уклоняться от военной службы.

Мужчину признали виновным в получении взятки. Суд назначил ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает прокуратура Петербурга. Свою вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Установлено, что Бережнов с 2013 по 2015 год действовал в составе организованной группы. Соучастники передавали ему сведения о призывниках, которые хотели уклониться от армии. За деньги они желали быть признанными ограниченно годными к военной службе по медицинским показателям.

Мужчина направлял призывников в военно-врачебные комиссии и передавал взятки соучастникам. Часть дохода он оставлял себе. Всего Бережнов получил 35 тыс. рублей. Общий доход группы составил 500 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд вынес приговор по делу сотрудника экономической полиции. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве.

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