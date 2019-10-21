Петербуржцы смогут оценить качество уборки в своем районе

Петербуржцы смогут оценить качество уборки в своем районе
В городе на Неве состоялся общегородской субботник. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

Интернет-опрос по качеству уборки районов Петербурга запустили на сайте городского правительства в понедельник, 21 октября. Горожане смогут проголосовать до 11 ноября. Об этом сообщается на сайте Смольного.

На сегодняшний день на улицах Петербурга продолжается месячник по благоустройству, в ходе которого город подготавливают к зиме. Коммунальные службы очищают от листвы и другого мусора городские улицы, тротуары, а также парки и скверы.

За этот месяц в Северной столице должны высадить почти шесть тысяч деревьев, более 47 тысяч кустарников и несколько сотен тысяч тюльпанов.

В минувшую субботу, 19 октября, в городе на Неве состоялся общегородской субботник, в котором принял участие и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поблагодарил жителей Петербурга за участие в субботнике.

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