Петербуржцы смогут оценить качество уборки в своем районе

Интернет-опрос по качеству уборки районов Петербурга запустили на сайте городского правительства в понедельник, 21 октября. Горожане смогут проголосовать до 11 ноября. Об этом сообщается на сайте Смольного.

На сегодняшний день на улицах Петербурга продолжается месячник по благоустройству, в ходе которого город подготавливают к зиме. Коммунальные службы очищают от листвы и другого мусора городские улицы, тротуары, а также парки и скверы.

За этот месяц в Северной столице должны высадить почти шесть тысяч деревьев, более 47 тысяч кустарников и несколько сотен тысяч тюльпанов.

В минувшую субботу, 19 октября, в городе на Неве состоялся общегородской субботник, в котором принял участие и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поблагодарил жителей Петербурга за участие в субботнике.