Из парков Интернационалистов и Героев-Пожарных украли сотни растений

Сотни растений украли в парке Интернационалистов и парке Героев-Пожарных в Купчино. Администрация Фрунзенского района произошедшее связала с непониманием экологической культуры.

О краже растений сообщили активисты в группе «Новости Купчино» со ссылкой на садово-парковое хозяйство.

«Проблема с выкапыванием цветов стоит не только во Фрунзенском районе, но и во всем городе. Каждый раз, когда мы сажаем цветы или кустарники, мы всегда закладываем треть на то, что растения будут разворованы. Причем их выкапывают практически в ту же ночь, как мы их высаживаем», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе администрации Фрунзенского района.

В качестве примера в администрации привели большую клумбу с тюльпанами. Более 8 тыс. цветов высадили в створе Пражской улицы. По задумке на улице должен был образоваться большой квадрат тюльпанов. Однако, как только цветы начали распускаться, их стали срезать на букеты.

Бороться с несознательными гражданами может только воспитание внутри семьи и окружение, считают в администрации.

«Мы будем снова и снова высаживать кусты и цветы, чтобы район был красив», — отметили в пресс-службе.

Напомним, парк Героев-Пожарных был открыт в сентябре 2019 года. Территорию очистили от 70 тонн мусора и благоустроили.