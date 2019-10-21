Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд

Топ-менеджер банка &#171;Советский&#187; получил условный срок за хищение 1,7 млрд
Выборгский районный суд вынес приговор топ-менеджеру банка "Советский". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей. Он стал фигурантом дела о присвоении 1,7 млрд рублей.

Заседание по представление Генпрокуротуры РФ прошло в особом порядке, так как Кузнецов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Свою вину он признал.

«Мотивами для участия Кузнецова в составе ОПГ послужили корыстные побуждения и личная корыстная заинтересованность», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, Кузнецов действовал в составе организованной группы. Сотрудники и акционеры банка «Советский» оформили кредиты фиктивным заемщикам для хищения денег. Ущерб составил более 1 млрд 783 млн рублей. Деньги участники ОПГ распределили между собой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали десять менеджеров банка «Советский».

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