Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд

Начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей. Он стал фигурантом дела о присвоении 1,7 млрд рублей.

Заседание по представление Генпрокуротуры РФ прошло в особом порядке, так как Кузнецов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Свою вину он признал.

«Мотивами для участия Кузнецова в составе ОПГ послужили корыстные побуждения и личная корыстная заинтересованность», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, Кузнецов действовал в составе организованной группы. Сотрудники и акционеры банка «Советский» оформили кредиты фиктивным заемщикам для хищения денег. Ущерб составил более 1 млрд 783 млн рублей. Деньги участники ОПГ распределили между собой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали десять менеджеров банка «Советский».