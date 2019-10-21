100 тысяч рублей выплатит «Мостотрест» за «тюремную» ограду

100 тысяч рублей выплатит &#171;Мостотрест&#187; за &#171;тюремную&#187; ограду
Ограждение было оперативно демонтировано. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» на сто тысяч рублей за несогласованную установку забора на набережной канала Грибоедова.

Объединенная пресс-служба судов сообщила, что «Мостотрест» выплатит штраф размеров в сто тысяч рублей, все дело в самовольно установленной ограде.

Еще в апреле этого года, 16 числа, специалист из ГБУ «Мостотрест» установили металлическое ограждение на набережной канала Грибоедова от дома номер 131 до Могилевского моста. Организация не получила разрешения на установку от КГИОП.

Новое ограждение вызвало бурную общественную реакцию. Многие сравнивали его с «тюремной» оградой, которая, якобы, регулирует участок, на котором могут гулять заключенные.

Руководство «Мостотреста» объяснило, что данный участок набережной готовят к ремонту, а новый забор нужен для того, чтобы обезопасить пешеходов. Ограждение демонтировали на следующий же день, что объяснили отсутствием соответствующего разрешения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что на станции метро Удельной задержали торговцев-нелегалов.

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