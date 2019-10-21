Евросоюз готов дать Лондону новую отсрочку по Brexit

Евросоюз готов дать Лондону новую отсрочку по Brexit
Процедуру выходы Великобритании из ЕС могут отложить до февраля. Фото: Pixabay

В Евросоюзе готовы дать отсрочку Великобритании для проведения Brexit.

Премьер-министру Великобритании Джонсону также готовы разрешить провести выход страны из Евросоюза раньше, если ему удастся договориться с парламентом.

Великобритания будет иметь возможность покинуть ЕС 1 или 15 числа каждого месяца вплоть до февраля, сообщает Sunday Times.

В четверг, 17 октября, Лондон и Брюссель объявили о том, что договорились об условиях выхода Британии из ЕС. В тот же день документ одобрил саммит Европейского союза. Датой Brexit в нем указано 1 ноября. Условия «развода» Лондона и Брюсселя в 19 октября также должен был одобрить либо отклонить британский парламент. Отказ от согласованных условий позволил бы премьеру Джонсону запустить вариант «жесткого выхода» из ЕС — то есть выхода из союза без какой-либо сделки. Однако британские депутаты проголосовали за то, чтобы сделку отложить. Они также обязали Джонсона просить Брюссель о новой отсрочке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит главе Евросовета Дональду Туску письмо по отсрочке даты Brexit.

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