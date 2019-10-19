Британские депутаты проголосовали за отсрочку Brexit

Британские депутаты проголосовали за отсрочку Brexit.

В пользу такого решения высказались 322 законодателей нижней палаты парламента, против проголосовали 306 депутатов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит главе Евросовета Дональду Туску письмо по отсрочке даты Brexit, сообщает РИА «Новости».

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел летом 2016 года. За Brexit высказались 51,9% участников. Изначально выход страны из ЕС планировался 29 марта, однако предыдущему премьеру Терезе Мэй не удалось провести через парламент согласованные с Брюсселем условия выхода из союза. Преемник Терезы Мэй Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его цель — вывод страны из ЕС до 31 октября. При этом он допускал сценарий «жесткого Brexit», то есть без всяких условий. Это бы серьезно ударило по экономикам как Британии, так и ЕС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с одобрения Елизаветы II Британия отложит Brexit.