С одобрения Елизаветы II Британия отложит Brexit

Закон, который британский парламент принял на прошлой неделе, сегодня получил одобрение королевы Елизаветы II и начал действовать.

Brexit, то есть выход Великобритании из Евросоюза, может оказать крайне негативное влияние на британскую экономику. Премьер-министр страны, Борис Джонсон, чье правительство выступает за как можно более быстрый разрыв с Евросоюзом, теперь будет вынужден договариваться с ЕС о трехмесячной отсрочке.

Такой сценарий событий станет возможным, если до 19 октября Лондон и Брюссель не придут к консенсусу в рамках сотрудничества после выхода Британии из ЕС.

Закон об отсрочке Brexit был внесен оппозиционными партиями, однако члены Консервативной, правящей, партии также поддержали проект.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что пиво в британских пабах подешевеет после Brexit.